تيارت: توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة في قضية نصب

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة عين الذهب امرأة متهمة في قضية عملية نصب واحتيال وسرقة مبلغ مالي معتبر وكمية من المجوهرات الثمينة، من سيدة أوهمتها بعلاجها بالرقية واستحضار الجن مقابل تلك الأموال.

وذكر بيان مصالح الدرك الوطني أن عملية توقيف السيدة جاء عقب تقدم امرأة بشكوى عن تعرضها للنصب والاحتيال من طرف سيدة تمارس الرقية، إذ تبين وجود أشياء بمسكنها خلال عملية التفتيش بإذن من السلطات القضائية تستعمل في الشعوذة إضافة إلى مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم كان بحوزة زوجها تم استرجاعه.

وصرحت الموقوفة للمحققين أنها استلمت مبلغا من المال تجهل قيمته و مجوهرات تمثلت في سوارين، 13حبة لويز، سلسلتين من الذهب نوع "دولارة"، 3 أقراط ذهبية، مقابل علاجها هي وابنتها، قامت ببيعها وقبض ثمنها، واسترجع أفراد الدرك الوطني كمية من المجوهرات من محليين لبيع المجوهرات أثناء التحقيق تمثلت في 14 حبة لويز، بالإضافة إلى صوار ذهبي ومبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم سلمت كلها للضحية، وأوقف في القضية 6 أشخاص ينحدرون من بلديتي السوقر وعين الذهب، بتهم النصب والاحتيال المتبوع بالسرقة وإخفاء أشياء مسروقة.