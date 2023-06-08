بن زيمة: لهذه الأسباب اخترت الدوري السعودي

كشف الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم اتحاد جدة الجديد عن الأسباب التي جعلته يختار الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرا إلى أنه يشعر بأنه في أفضل حالاته حينما يتواجد في مكة المكرمة.

وأعلن اتحاد جدة التوقيع مع اللاعب الفرنسي الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.

وتحدث بن زيمة للحساب الرسمي للنادي السعودي وقال: "شعوري رائع الآن، سعيد بانضمامي لهذا النادي الأسطوري، هو تحدٍ جديد بالنسبة لي وحياة جديدة، أنا متحمس لبدء التدريبات، لماذا اخترت الاتحاد؟ لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، يمتلك قاعدة جماهيرية شغوفة، ويمتلك العديد من الألقاب، لماذا السعودية؟ لأنني مسلم وهي بلد مسلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا".

وأضاف: "لعبت لمدريد وحققت الألقاب، وفخور بهذا الأمر بالإضافة إلى أنني سعيد بالطريقة التي خرجت بها، الأمر الذي سأتمكن من إضافته هو خبرتي الكروية، والأهم من ذلك هو إمكانية تحقيق الألقاب، أحب الفوز بالبطولات، إنه فصل جديد بالنسبة لي، أرغب أن أساهم في تقدم النادي لمكانة أعلى من التي يحتلها الآن، الاتحاد نادٍ ينتمي للقمة، ملعبهم استثنائي وبه الكثير من الشغف، الجمهور هو العنصر الأهم لأنهم يمنحونا الحافز لنكون الطرف الأفضل على أرض الملعب".

وعلق عن تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر قائلًا: "رونالدو متواجد هنا وهو صديقي، من الرائع رؤيته هنا في السعودية، هو في جانب وأنا في جانب آخر في دوري يضم العديد من الأسماء اللامعة، من المهم إظهار أن كرة القدم السعودية بإمكانها أن تمتلك تأثيرا دوليا، لأن المسألة ليست محصورة حول اللعب في السعودية، بالعكس يجب أن أستمر وأقوم بتقديم ما يعكس النجاح الذي حققته في أوروبا وأن أجلبه معي إلى هنا".

وعن أهدافه مع النادي، قال بن زيمة: "لدي طموح كبير وأود أن أحقق العديد من الأشياء الرائعة، لأن هذا مهم للنادي والبلد ولي، أرغب في تكوين رابط خاص مع جماهير الاتحاد وأن أترك خلفي إرثًا خالدًا في كرة القدم".

وأردف: "قمت بزيارة السعودية في وقت سابق وشعوري أكثر من رائع حيال هذا الأمر، إنها دولة محبوبة وجميلة، بالنسبة لي إنها المكان الذي أريد أن أتواجد به، الأهم أن أتواجد في دولة مسلمة أشعر فيها بحب الناس لي وتمنحني تجربة جديدة، أرغب في تحدث اللغة العربية بطلاقة، هذا الأمر مهم بالنسبة لي، لقد زرت السعودية من قبل، مكة قريبة جدًا من قلبي، وبالنسبة لرجل مؤمن فهذا أمر هام، هذا هو المكان الذي أشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي".

وختم بن زيمة حواره بتقديم رسالة للشباب قال فيها: "رسالتي لكل الشباب الذين يحبون كرة القدم ويمارسونها هي أن يبنوا أحلامهم ويعملوا بجد ويحترموا قواعد اللعبة، ويستمتعوا بلمس الكرة، يمكننا دائمًا تحقيق الأهداف حينما نعمل بجد".