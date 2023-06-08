شهادة التعليم المتوسط: إدانة 4 أشخاص بتيبازة

أدانت محكمة تيبازة اليوم الخميس أربعة أشخاص لتورطهم في قضية غش خلال الامتحانات الرسمية لشهادة التعليم المتوسط، حسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية بذات المحكمة.

وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة تيبازة، أنه تمت متابعة أربعة أشخاص وفقا لإجراءات المثول الفوري حيث قضت المحكمة بإدانة أربعة أشخاص "ب أ ي" و "ب أ ك" و "ب ي" و "ب خ" بعام حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية لكل واحد منهم مع مصادرة جميع المحجوزات.

وأضاف البيان الذي صدر بمقتضى أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية لإعلام الرأي العام انه تم ضبط مترشحين اثنين يغشان بواسطة هواتفهما النقالة.

واتضح بعد التحريات أن أحد المترشحين تلقى إجابة الامتحان من طرف والدته، بينما تلقى المترشح الثاني الإجابة من طرف أستاذة بدون عمل عن طريق هواتفهما النقالة.

وشدد البيان على أن مصالح نيابة محكمة تيبازة تبقى مجندة لمكافحة ظاهرة الغش في المسابقات والامتحانات الوطنية.