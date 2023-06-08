العائلة الفنية تكرم الرئيس تبون

كرّمت العائلة الفنية، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، لدى إشرافه على حفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي" في طبعتها الـ17. بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للفنان بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة)،

جرى تكريم رئيس الجمهورية، بإهدائه لوحة فنية للخط العربي من أعمال الفنان التشكيلي حمزة بونوة، سلّمها الفنانان القديران سيد أحمد أقومي وفاطمة حليلو نيابة عن الأسرة الفنية.

يُشار إلى أنّ الحفل التكريمي جرى بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء في الحكومة إلى جانب الأسرة الفنية.