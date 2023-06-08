المدية: توقيف شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية

تمكنت قوات الشرطة لأمن المدية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من ثلاث أشخاص مختصة في سرقة الدراجات النارية.

وقد جاءت العملية بعد تقدم ضحيتين للتبليغ عن تعرضهما للسرقة التي طالت دراجتهما النارية من طرف مجهولين ، فورها باشرت مصالح الأمن تحرياتها أسفرت عن تحديد المشتبه فيهم ونوع المركبة التي كانوا يستعملونها في تنقلاتهم كونهم ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية المجاورة ، وبعد وضع خطة أمنية محكمة توقيف أحدهما ليعترفا ثناء التحقيق عن أفعال السرقة التي قام بها رفقة شركائه، التي كانت تستهدف الدراجات النارية،

وبالتنسيق مع الجهات القضائية تم توقيف المشتبه الثاني بمقر سكناه الذي اعترف هو الآخر بالسرقة رفقة اثنين من شركائه للدراجات النارية وإعادة بيعها إلى أشخاص يجهل هويتهم وقد تم استرجاع دراجة نارية واحدة بالتنسيق مع مصالح الشرطة لذات الولاية. وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما ،وتقديمهم أمام الجهات القضائية فيما يبقى المشتبه فيه الثالث في حالة فرار. ط عبدالكريم