ڨالمة: لقاء تحسيسي حول مكافحة الإدمان

احتضنت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية ڨالمة ، اليوم الخميس، لقاء تحسيسيا مع ممثلي المجتمع المدني بالولاية 24 ، حول " مكافحة الإدمان والوقاية منه ". ويعتبر هذا اللقاء لقاء ختاميا لفعاليات الحملة الإعلامية التحسيسية حول مكافحة الإدمان والوقاية منه ، التي أطلقتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، ومثلتها مصالح "كناص " بولاية ڨالمة ، في الفترة الممتدة بين 30 ماي المنقضي و08 جوان الجاري.

حضر اللقاء الختامي الذي افتتحته والي ڨالمة ، حورية عڨون ،ومدير وكالة ڨالمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، السيد علاوة بن جدو ، حضر اللقاء جميع الفاعلين في مجال مكافحة الإدمان والمخدرات ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني بالولاية ، طلبة جامعيين ومتربصين بمراكز التكوين والتعليم المهنيين.

وقد نشّط أشغال اليوم الإعلامي التحسيسي أساتذة ونفسانيون متخصصون في ميدان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وممثلين عن مؤسستي الأمن والدرك الوطنيين ، العاملين في ميدان مكافحة الاتجار والإدمان على المخدرات ، ومختصون سابقون في قطاع التربية والتعليم ، الذين قدموا توجيهات وشهادات "ندم" لمدمنين ، تابوا عن تعاطي السموم ولجأوا إلى مراكز العلاج .

واختتمت أشغال اليوم الإعلامي التحسيسي الذي أطلقه قطاع الضمان الاجتماعي بالولاية تحت الشعار الوطني الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي " الضمان الاجتماعي يرافقكم لوقايتكم من مخاطر الإدمان"، بمناقشة بين ممثلي المجتمع المدني والمتدخلين في الأشغال ، بعد عشرة أيام من جوبان تراب الولاية في حملة تحسيسية، قال عنها بعض الحاضرين " أنها لقيت استحسانا كبيرا "من المواطنين ، خاصة الأولياء.