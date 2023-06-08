غليزان: توقيف جمعية أشرار تحترف السرقة

نجح عناصر الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بجمعية أشرار متكونة من خمسة أشخاص من بينهم قاصران تقوم بالسرقة بالكسر من داخل مسكن، وهذا بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري السادس لشكوى من أحد المواطنين بخصوص تعرض مسكنه للسرقة التي طالت أرائك وثلاجة من الحجم الكبير ومسخن الأكل وثلاثة أجهزة استقبال رقمية و كذا ثلاثة مكيفات هوائية وأغراض منزلية.

وبعد تكثيف العنصر الاستعلاماتي وبالاستعانة بالوسائل التقنية تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكن المشتبه فيهم أين تم استرجاع جل المسروقات،وتقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان.