أمطار رعدية على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إلى استمرار في تساقط أمطار رعدية غزيرة بعدد من ولايات الوطن.

وأوضح تنبيه من المستوى الأول للديوان أن استمرار تساقط الأمطار سيمس كل من ولايات: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو.

بالإضافة إلى ولايات الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، بومرداس، البويرة، معسكر والبليدة.

وستمتد صلاحية النشرية في بعض الولايات إلى منتصف نهار اليوم، والبعض الآخر إلى غاية الساعة 6 و9 مساء.