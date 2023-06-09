مشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية.. مسؤول الشركة الأسترالية في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم " تيرامين"، " Terramin"، فانغ شانغ.

وأفاد بيان الوزارة، أن اللقاء جرى بحضور كل من، الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجميةANAM، ورئيسة وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية ASGA، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ENOF، ومديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية Western Mediterranean Zinc WMZ)) المكلفة بإنجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور، بالإضافة إلى المدير العام والمدير التقني لشركة تيرامين.

وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بالنتائج المثمرة للتعاون بين مجمع مناجم الجزائر وشركة" تيرامين " في هذا المشروع، كما بحث الطرفان سُبل تعزيز هذا التعاون ليشمل مشاريع منجمية أخرى في الجزائر مستقبلا.

وأكد وزير الطاقة والمناجم، على الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع الهيكلي الذي يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية، بُغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل ربوع الوطن.

كما أشار الى الآثار الإيجابية العديدة المُنتظرة من تجسيد هذا المشروع، سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة او ما تعلق بالتنمية الاقتصادية للمنطقة بصفة خاصة، لما سينجر عليه من خلق العديد من فرص العمل وامكانيات التكوين في هذا المجال. مشددا على ضرورة تثمين المنتجات المنجمية محليًا، للحصول على قيمة مضافة عالية، من خلال اللجوء إلى تركيب وحدات تحويل وإعطاء الأولوية لتوظيف اليد العاملة محليا وكذا نقل المعرفة والتكنولوجيا.

كما ذكر الوزير على أن ممارسة الأنشطة المنجمية لا يمكن أن تتم على حساب الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة، مُشيدا بالطريقة التكنولوجية الحديثة للاستغلال، والتي تم اعتمادها وإقرارها من طرف الشريك والتي تستجيب لمعايير بيئية صارمة وكذا الخصائص الطبيعية للمنجم.

من جانبه، أعرب فانغ شانغ، عن ارتياحه التام، للحركية والتقدم الذين عرفهما هذا المشروع، وأكد عزم شركة" تيرامين"، على تجسيده، وفقا لدراسة الجدوى الخاصة به، والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والعمل بصرامة للحفاظ على المكون البيئي في المنطقة، كركيزة للتنمية المستدامة، كونها مسؤولية مجتمعية وإنسانية، مع الاعتماد على خبرة الشركة في استخدام آخر التكنولوجيات المتوصل إليها في مجال الاستغلال المنجمي.