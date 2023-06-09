السمنة تهدد الجزائريين

قال البروفيسور عمار طبايبية رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة السمنة في الجزائر، الطبيب المتخصص في الأمراض الداخلية، أننا نعمل منذ سنوات على متابعة الموضوع ولذلك أسسنا أول جمعية متخصصة في السمنة لان الأمر أصبح خطيرا جدا والجميع يدرك أهمية الموضوع .

وكشف طبايبية في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، اليوم الجمعة، أن الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في 2018 أثبتت أن أزيد من 30%من النساء في الجزائر يعانين من السمنة المرضية و14 % عند الرجال و12 % عند الأطفال. والنسبة المئوية الحالية هي 22% لذلك نحن من الأوائل إفريقيا.

وأوضح الطبيب المتخصص في الأمراض الداخلي، أن السمنة مرض مزمن وخطير بتصنيف منظمة الصحة يؤدي إلى أمراض ومضاعفات خطيرة كأمراض القلب، والكبد والأوعية الدموية، السكري وخاصة الامراض النفسية .

وعن دراسة علمية حديثة تؤكد أن ثلث السرطانات مرتبطة مباشرة بالسمنة، منها سرطان الثدي والقولون والبروستات .

وأضاف ذات المتحدث، أن ذات الدراسة تؤكد أن الانسان العادي الذي لا يعاني من السمنة النسبة التقديرية لحياته هي 70سنة، والانسان الذي له زيادة في الوزن له نسبة 60% يصل إلى سن 70 سنة، أما من يعاني السمنة فله الحظ 50% فقط ليصل إلى سن 70سنة.

وعبر البروفيسور عن تخوفه من تزايد نسبة السمنة عند الأطفال وآخر الاحصائيات تؤكد 12%من أطفالنا يعانون من السمنة، والنسبة مرشحة للارتفاع.

وعن أسبابها هي الأكل غير صحي، غير طبيعي غير متوازن فيه كثير من السكريات المعقدة والدسم ونقص النوم أمام نقص كبير في الحركة والنشاط، حسل طبايبية.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة السمنة في الجزائر، أن كل التوقعات تشير إلى أنه في 2030 ستصبح السمنة عند النساء 46%وعند الرجال 30%، وبذلك الجزائر ستكون الثانية إفريقيا بعد جنوب افريقيا في موضوع السمنة وخطرها إذا لم نقم بإجراءات مباشرة وتوعية متواصلة .

وتأسف المسؤول، إذا استمرت الوضعية سنكون في 2030 من بين الدول العشرين الأولى التي تعاني من السمنة في العالم وستكلف أموال كبيرة للعلاج للمريض ولخزينة الدولة

ونبه إلى تشخيص أول الأعراض عند الطببب لمعرفة نسبة الدهون والشحوم في الجسم اذا كانت فيه أكثر من 30كغ في المتر مربع فهو يعاني من السمنة وعليه فورا بدأ العلاج .

وختم عمار طبايبية، أن الأطفال والفتيان أقل من 18سنة من يعاني من السمنة نسبة كبيرة منهم يصابون بأمراض مزمنة في سن 40و خطر الوفاة 3 أضعاف من الذين لا يعانون من السمنة.