Arkab reçoit le PDG de la compagnie australienne "TERRAMIN"

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi à Alger le président directeur général de la compagnie australienne des mines "TERRAMIN Australia Limited", Feng Cheng, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de promouvoir les perspectives de coopération et de partenariat, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée en présence du PDG du groupe industriel minier "Manadjim El Djazair" (MANAL), du président de l'Agence nationale des activités minières (ANAM), de la présidente de l'Agence du service géologique de l'Algérie (ASGA), du PDG de l'Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF), de la directrice de la société mixte algéro-australienne "Western Mediterranean Zinc" (WMZ) chargée de la réalisation du projet d'exploitation du gisement de zinc et de plomb à Oued Amizour (Bejaia), et des deux directeurs général et technique de la compagnie "TERRAMIN".

A cette occasion, les deux parties se sont félicitées des résultats fructueux de la coopération entre le groupe "MANAL" et la compagnie "TERRAMIN" dans ce projet, et évoqué "les voies de renforcer cette coopération pour inclure d'autres projets miniers en Algérie à l'avenir", ajoute la même source.

Dans ce cadre, M. Arkab a affirmé "la nécessité économique de ce projet structurant qui s'inscrit dans le cadre du développement du secteur des mines et de la relance des activités minières en vue de l'optimisation de l'exploitation de ces richesses sur l'ensemble du territoire national".

Il a souligné "les multiples avantages" attendus de la concrétisation de ce projet tant pour l'économie nationale en général que pour le développement économique de la région en particulier, notamment la création de plusieurs postes d'emploi et les opportunités de la formation dans ce domaine.

M.Arkab a insisté sur "l'impératif de valoriser les produits miniers locaux pour obtenir une valeur ajoutée supérieure à travers l'installation des unités de transformation et le recrutement de la main d'œuvre locale ainsi que le transfert des connaissances et de la technologie".

Le ministre a rappelé que "l'exercice des activités minières ne peut être effectué au détriment des aspects liés à la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement", soulignant l'importance des technologies modernes d'exploitation utilisées par le partenaire et qui répondent aux normes écologiques strictes et aux caractéristiques naturelles de la mine.

M.Feng Cheng s'est dit, pour sa part, satisfait de la dynamique et du progrès que connait ce projet, réaffirmant la détermination de la société "TERRAMIN", de le concrétiser suivant l'étude de faisabilité et "conformément aux règles prévues dans les exigences liées à la protection de l'environnement, à la sécurité et au travail strict pour préserver la composante environnementale dans la région, en tant que base du développement durable car il s'agit là d'une responsabilité sociétale et humanitaire sans oublier de tirer profit de l'expérience de la société dans l'utilisation des dernières technologies en matière d'exploitation minière", conclut la même source.