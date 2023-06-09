برج بوعريريج: منطقة النشاطات تحت حماية السلطات الولائية

أصدر والي برج بوعريريج كمال نويصر قرار وضع منطقة النشاطات العش 2 الواقعة ببلدية العش دائرة الحمادية جنوب الولاية والتي تتربع على مساحة تقدر بأكثر من 90 هكتار تحت حماية السلطات الولائية، لحماية المستثمرين من الاعتداءات التي طالت بعضهم من طرف أشخاص، تحت ثوب المجتمع المدني و تخصيص المنطقة لاحتضان مشاريع استثمارية ذات النفع العام.

وجاء هذا القرار عقب الزيارة الميدانية لبعض المشاريع الاستثمارية ببلدية أين تقدم بعض المستثمرين بشكوى تعرضهم للاعتداء من طرف بعض سكان الجوار خلال السنوات الأخيرة ما تسبب في تعطيل انجاز مشاريعهم، تعهد إثرها الوالي بوضع المنطقة تحت حماية السلطات الولائية، و متابعة كل من تسول له نفسه عرقلة الاستثمار تحت أي شعار كان وتخصيص بقرار رسمي كمنطقة نشاطات العش 2 ، ووضعها تحت تصرف المستثمرين لاحتضان مشاريع استثمارية ذات النفع العام، استجابة لمطالب المستثمرين الجادين الذين تعرضوا لمضايقات وتجاوزات من طرف بعض سكان المنطقة، وعملا بتوجيهات الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الوطني من جهة أخرى .

وأكد في ذات السياق أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية التي ستصل حد المتابعات القضائية والجزائية لكل من يتطاول على القانون، ودعا المستثمرين الى تجسيد مشاريعهم بذات المنطقة، كون السلطات العمومية قد وفرت المناخ المناسب للاستثمار بهذه البلدية من خلال رفع العراقيل المطروحة على غرار رخص البناء وقرارات الإنشاء، مع منح جل التسهيلات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الديناميكية المرجوة لتصبح ولاية برج بوعريريج قاطرة الاستثمار في الجزائر.