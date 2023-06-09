"أسمدال" يرحب بقرار التحكيم الدولية

رحب مجمع أسمدال برفض محكمة التحكيم الدولي لعدد من الطلبات المقدمة من طرف مجمع فيلار مير GVM ضده، وأبدى أسفه لكون هذا الرفض جزئي.

وأوضح بيان للمجمع أنه "في إطار النزاع بين مجمع أسمدال و مجمع فيلار مير Grupo Villar Mir الاسباني بخصوص شركة مخصبات الجزائر فرتيال « Fertial » والذي تعود حيثياته الى سنوات 2018 و 2019، حيث أطلقت إجراءات التحكيم الدولي ضد مجمع أسمدال (وليس ضد مجموعة سوناطراك)، في نهاية إجراءات التحكيم، يرحب مجمع أسمدال بداية برفض محكمة التحكيم الدولي لعدد من الطلبات المقدمة من طرف مجمع فيلار مير GVM ضده، كما يأسف لكون هذا الرفض جزئي.

وأضاف البيان، أن مجمع أسمدال حاليا يعكف على دراسة وتحليل عناصر وأساسيات هذا الحكم، كما يحتفظ بامكانية اللجوء الى اجراءات النقض لحماية حقوقه في اطار التحكيم الدولي.

وتعتذر مجمع أسمدال عن عدم امكانية اعطاء تفاصيل أخرى حول الموضوع، نظرا لكون ملف النزاع يخضع لواجب السرية الذي تخضع له جميع الأطراف.