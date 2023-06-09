تلمسان: مصالح أمن شتوان تضع حدا لعصابة خطيرة

تمكنت شرطة تلمسان ممثلة في أمن دائرة شتوان من معالجة قضية تكوين عصابة أحياء لغرض ارتكاب جناية محاولة القتل عن طريق الحرق العمدي وكذا حيازة المخدرات كيف معالج ومخدرات صلبة قصد البيع بطريقة غير شرعية، حيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي، حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة لزرع الرعب في أوساط المواطنين.

خلال هذه العملية وبالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية وإشراف النيابة المختصة إقليميا أفضت إلى توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 42 سنة، أربعة منهم مسبوقين قضائيا، بعد تنفيذ إذن بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، ىدتم ضبط أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام و الأنواع، مسدس تقليدي الصنع، خراطيش عيار 16 ملم، صفيحتين من المخدرات قدر وزنها بأزيد من 192 غرام، ما يفوق 14 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين، ثلاثة شماريخ فلومبو.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة تلمسان.