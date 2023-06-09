السجن وغرامات ضد شخصين قاما بنشر وتسريب مواضيع امتحان "البيام"

تمكنت مصالح الأمن بولاية تمنراست، من توقيف شخصين متابعين بتهمة القيام بنشر وتسريب مواضيع الامتحان النهائي للتعليم المتوسط (دورة جوان 2023).

وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست فقد تم توقيف المشتبه فيهما على إثر إجراءات المثول الفوري عن تهم القيام بنشر وتسريب مواضيع الامتحان النهائي للتعليم المتوسط دورة يونيو 2023، طبقا لنص المادتين 253 مكرر 6 و253 مكرر9 من قانون العقوبات.

وقد صدر ضدهما حكم علني ابتدائي حضوري وقد صدرت الأحكام على كل واحد منهم بعام حبس نافذ وغرامة مالية 20.000 دينار مع إيداعها الحبس ومصادرة الأدوات التي استعملت في التسريب.