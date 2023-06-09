"غوغل" تطرح خدمة جديدة

أعلنت شركة "غوغل" أنها ستطلق منتجا جديدا يسمى /Google News Showcase/ ، يتيح لناشري الأخبار عرض محتواهم بمقابل مادي.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن طرح هذه الخدمة "يأتي في إطار جهودها لدعم وسائل الإعلام"، لافتة إلى أن سيتم إطلاق هذا المنتج قريبا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا المنتج الجديد، في الوقت الذي أقرت فيه دول مختلفة حول العالم، مساعدة الناشرين في الحصول على مدفوعات من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "غوغل وفيسبوك" بزيادة بنسبة 0.37 في المئة لإبراز محتواها.

جدير بالذكر أن شركة "غوغل" قد واجهت انتقادات في السنوات الأخيرة من المديرين التنفيذيين في المؤسسات الإخبارية الكبرى في الولايات المتحدة لاستخدامها محتوى الأخبار في منتجاتها دون الدفع للناشرين الذين يقدمونها.