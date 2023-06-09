البليدة: البحث عن صاحب "تاكسي" اختفى منذ 13 يوما

لا تزال عائلة جحمون في العفرون بالبليدة تعقد الأمل في العثور على ابنها، محمد، صاحب سيارة "تاكسي"، والذي اختفى منذ 13 يوما كاملة وسيارته، دون أن يترك أي أثر له.

كشف مقربون من الضحية لـ"الخبر" أنهم أبلغوا مصالح الأمن عن أمر الاختفاء، كما لم يتركوا أي مكان أو عنوان إلا وقصدوه أو سألوا عنه، لكن من دون أي مؤشر أو دليل يوصل إليه، وهو ما زاد في حيرتهم ومخاوفهم من أن يكون تعرض لمكروه، خاصة وأن الاتصال بهاتفه لم يعد يجد، وسيارته هي أيضا لم تظهر، فيما فكرة هجرته سرا نحو أعالي البحار إلى الضفة الأخرى من حوض المتوسط، غير معقولة، كون الضحية لم يكن يفكر أو يخطط لها، ثم لو حدثت لظهرت أخباره واتصل بأهله وهم مع ذلك لم يفقدوا الأمل في أن يجدوه قريبا.