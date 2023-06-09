نادي نيس يحسم مستقبل ديلور

أعلن نادي نيس الفرنسي، صبيحة اليوم الجمعة، عن نهاية مغامرة لاعبه الدولي الجزائري، أندي ديلور، مع الفريق.

وكان المهاجم آندي ديلور(31 سنة)، الذي التحق بصفوف نادي نيس في صيف 2021، لمدة 3 مواسم، قد أعير شهر يناير الماضي إلى فريق نانت الفرنسي لمدة 6 أشهر، مع إمكانية شراء العقد هذه الصائفة.

وبهذا الخصوص أوضحت إدارة نادي نيس في بيانها:" إن ديلور غادر فريقها الكروي بصفة رسمية، وسيستقرّ في نادي "نانت، مشيرة إلى أن عقد الإعارة تضمن بندا، ينص على شراء فريق نانت لِعقد المهاجم الجزائري، إذا ضمن الفريق البقاء في بطولة فرنسا للقسم الأول وهو الهدف الذي تحقق نهاية الموسم ".