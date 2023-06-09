وجهة جديدة للحارس شعال

أعلن نادي النجمة السعودي، اليوم الجمعة، ضم الحارس الدولي الجزائري فريد شعال.

ونشر النادي الصاعد إلى دوري "يلو" السعودي (الدرجة الثانية) عبر حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للحارس مرفوقة بعبارة "حارس المرمى فريد شعال نجماوي".

وشارك صاحب الـ28 عاما رفقة المنتخب المحلي في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي احتضنتها الجزائر بداية السنة، وخاض جزء من مواجهة كوت ديفوار في ربع النهائي ومقابلة نصف النهائي ضد النيجر.

ومنذ نهاية "الشان" شهر فيفري الماضي، بات شعال خارج حسابات حراسة المرمى في نادي مولودية الجزائر لصالح زميله أسامة ليتيم.