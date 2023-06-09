وهران: تفكيك شبكات للهجرة غير الشرعية

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات مختلفة من تفكيك شبكات للهجرة غير الشرعية عبر البحر، لـ27 شخصا من مختلف ولايات الوطن من بينهم 10 أجانب، حسبما أستفيد اليوم الجمعة من ذات السلك الأمني.

كما قامت ذات المصالح في ظرف أسبوع بتفكيك 4 شبكات إجرامية تحترف تنظيم وتدبير رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شواطئ وهران إلى عدة دول أوروبية متكونة من 11 شخصا يتراوح أعمارهم ما بين 22 و53 وينحدرون من ولاية وهران، حسبما أوضحت المكلفة بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران، النقيب لوصيف ايمان.

وأسفرت العمليات عن حجز قارب مزود بمحرك بقوة 60 حصان بخاري وقارب مطاطي وبندقيتي صيد بحري و4 سترات نجاة ومضختين هوائيتين و10 صفائح بنزين و4 مجادف ودراجة نارية ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ2000 أورو ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ650 ألف دج، كما أشير إليه.

وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة، وفق ذات المصدر.