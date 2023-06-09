حجز أسلحة ومخدرات ببجاية

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من سبعة أشخاص من بينهم فتاة، مع حجز أسلحة نارية ببلدية بني مليكش، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات الجهاز الأمني.

وتعود حيثيات القضية --مثلما أوضحه نفس المصدر-- إلى "ورود معلومات لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتازمالت، مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات مع وجود كمية منها بمنزل أحد عناصر الشبكة".

وعلى إثر ذلك --يضيف البيان-- "تم وضع خطة محكمة مع تنشيط عنصر الاستعلامات للإطاحة بعناصر الشبكة"، مشيرا إلى أنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم التنقل إلى منزل المشتبه فيه وتفتيشه، حيث عثر على كمية من الكيف المعالج تقدر بـ285 غ، بالإضافة لأسلحة نارية ليتم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة".

وبعد مواصلة التحقيق، "تمت الإطاحة بباقي عناصر الشبكة، ليتم العثور بعد تفتيش منازلهم على أسلحة نارية وخراطيش".

وقد أسفرت العملية عن "توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و73 سنة ينحدرون من ولاية بجاية"، بالإضافة إلى "حجز بندقية ضخ هوائية من الصنف السابع، بندقية صيد من نوع HELICE عيار 16 ملم، مسدس آلي من نوع PERFECTA عيار 08 ملم، 3 أحزمة مزودة بـ70 خرطوشة معبأة عيار 16 ملم، 282 خرطوشة فارغة قابلة للتعبئة من عيار 16 ملم، صندوق خشبي به عتاد تعبئة الخراطيش".

وبالإضافة إلى ذلك، تم أيضا "حجز 17 هاتفا نقالا، 3 أسلحة بيضاء، 15 علبة بلاستيكية بها كمية من المقذوف و8 علب معبأة بمادة البارود"، وفقا للمصدر ذاته.