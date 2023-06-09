ڨالمة: مخطط أمني لتأمين مجريات البكالوريا

سطرت مصالح أمن ولاية ڨالمة مخططة أمنيا خاصا بتأمين امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، التي ستنطلق بداية من صباح يوم الأحد 12 جوان وتدوم إلى غاية نهاية الأسبوع القادم.

استنادا إلى خلية أمن ولاية ڨالمة، فإن كل الظروف الأمنية والمرافقاتية مواتية لإجراء هذا الامتحان المصيري لمترشحي البكالوريا بولاية ڨالمة.

وأوضح بيان للمديرية الولائية لولاية قالمة، اليوم الجمعة، أن كل الشروط مواتية لمرافقة المترشحين وضمان السير الحسن للامتحان، بتوزيع قوات الشرطة على جميع مراكز الإجراء المنتشرة بقطاع الاختصاص للأمن الوطني، ما يضمن السير الحسن لإنجاح هذه الامتحانات.

وبحسب المصادر نفسها، فقد اتخذت جملة من التدابير، تتلخص في: منع توقف ووقوف المركبات بمحيط مراكز الامتحان، منع تجمع الأشخاص أمام مراكز الإجراء، مع تكثيف الدوريات الراديو ليلا ونهارا، طوال أيام الامتحانات، ومنها دخول أي شخص غريب عن المؤسسات التعليمة التي حددت كمراكز إجراء للامتحانات، وتشديد الرقابة والاطلاع على الاستدعاءات الخاصة بالمترشحين والمسخرين للعمل داخل هذه المراكز بمختلف المهام.

وعلاوة عن الإجراءات سالفة الذكر، أوضح بيان مصالح أمن ولاية ڨالمة، أنه تم إسداء تعليمات صارمة للمسخرين لتأمين الامتحانات، بالتبليغ الفوري عن أي طارئ، وذلك من خلال رصد الأشخاص والتحركات المشبوهة، التي قد تخل بمجريات الامتحانات يضيف بيان مسؤولي الأمن الوطني لولاية ڨالمة.

وفي الصدد نفسه، تم برمجة حملة تحسيسية توعوية بالتنسيق مع مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة، ستكون بالقرب من مداخل مراكز الإجراء، صبيحة يوم الأحد 11 جوان، لتأمين المترشحين من مخاطر حوادث المرور، مع المحافظة على الانسيابية المرورية، على مستوى جميع الشوارع والطرقات المؤدية إلى مراكز الامتحان.