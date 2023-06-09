بشار: حجز 03 قناطير من الأسماك الفاسدة

نجح أفراد فرقة شرطة العمران وحماية البيئة للمصلحة الولائية للأمن العمومي لشرطة بشار في ضبط وحجز كمية معتبرة من الأسماك لمختلف الأنواع، غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب ما توفر من معطيات فإن العملية تمت على إثر مهام عادية لأفراد الشرطة لفرقة شرطة العمران وحماية البيئة، لمراقبة عمليات بيع اللحوم والأسماك، والوقوف على مدى التزام أصحاب هذه المهن باحترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وتفادي كل ما من شأنه المساس بصحة المستهلك خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعات محسوسة في درجات الحرارة، والتي تؤثر سلبا على شروط حفظ السلع.

وخلال عملية المراقبة هذه حيث تم رصد صاحب شاحنة تبريد متوسطة الحجم، بالقرب من السوق المغطاة وهو بصدد تفريغ شحنة من مادة السمك لمختلف الأنواع قصد عرضها للبيع، إلا أن عملية المراقبة والمعاينة الآنية لكمية السمك، رجحت احتمالية عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. ليتقرر بعدها التنسيق مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات والطبيب البيطري لمديرية المصالح الفلاحية، والقيام بمعاينة أخرى أثبتت أنَّ كمية الأسماك المضبوطة، والتي قُدِّرت كميتها بـ330 كلغ، غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم مباشرة عملية إتلافها على مستوى مركز الردم التقني، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالف.