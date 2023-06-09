أبرز غيابات المنتخب التونسي ضد "الخضر"

كشف مدرب المنتخب التونسي، جلال القادري، عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في مباراة غينيا الاستيوائية بمالابو لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم يوم 17 جوان الجاري، والمباراة الودية مع المنتخب الجزائري بمدينة عنابة يوم 20 جوان الجاري.

وشهدت القائمة غياب لاعبين مهمين هما الظهير الأيسر المتألق مع النادي الأهلي المصري علي معلول ومتوسط ميدان نادي كولن الألماني الياس السخيري الذي يعتبر قطعة أساسية في تشكيلة نسور قرطاج.

وأكد جلال القادري خلال لقاء إعلامي عقد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ تغيب بعض اللاعبين المؤثرين على قائمة المنتخب التونسي على غرار السخيري ومعلول يعود إلى رغبة الإطار الفني في تمكينهم من فترة راحة، وذلك بعد المردود البدني الكبير وضغط المباريات الماراطونية مع فرقهم في البطولة الألمانية وكأس رابطة الأبطال الإفريقية.

وأشار إلى أنّ هذا الفترة من شهر جوان تعد فترة صعبة لعدد هام من اللاعبين الذين لم يستكملوا بعد موسمهم سواء في البطولات الأوروبية أو في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

في المقابل شهدت القائمة انضمام عدد من اللاعبين للقائمة الموسعة للمنتخب بعد تألقهم مع فرقهم ومع منتخب الأواسط لأقل من 20 عام، على غرار أسامة بوقرة لاعب الأولمبي الباجي ومحمد الضاوي لاعب الأهلي المصري والحارس ادريس العرفاوي الناشط في نادي دينيز البلجيكي.

واضاف التقني التونسي أنّ باب المنتخب سيبقى مفتوحا للجميع، بمن في ذلك اللاعبين الذين تغيبوا عن التربصات والمباريات السابقة مثل سيف الدين الخاوي، وكذلك إسماعيل الغربي.

وأكد القادري أنّ المنتخب التونسي الذي ضمن في وقت سابق تأهله لكأس إفريقيا للأمم سيخوض مواجهتي غينيا الاستيوائية والجزائر بروح انتصارية، دفاعا عن سمعته وحرصا منه على تحسين مركزه في ترتيب "الفيفا".

وفي مايلي قائمة اللاعبين المدعوين لمبارتي غينيا الاستيوائية والجزائر:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان- بشير بن سعيد - معز حسن - إدريس العرفاوي

في الدفاع:

علاء غرام - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - يان فاليري- محمد دراغر - وجدي كشريدة - علي العابدي - مرتضى بن وناس

في وسط الميدان:

أسامة عبيد - محمد علي بن رمضان-أنيس بن سليمان - فراس بالعربي - عيسى العيدوني - حنبعل المجبري

في الهجوم:

الياس العاشوري- هيكل الشيخاوي - محمد الضاوي - حمدي العبيدي - عصام الجبالي - هيثم الجويني - أسامة بوقرة