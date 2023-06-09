الرابطة المحترفة تعاقب شباب بلوزداد

تم تسليط عقوبة بمباراة واحدة دون حضور الجمهور على شباب بلوزداد بسبب "استعمال ورمي الشماريخ على أرضية الميدان" (مخالفة ثالثة)، حسبما أعلنت عنه رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الجمعة، على موقعها الرسمي.

وأضاف نفس المصدر "بأنه إضافة للعقوبة، سيكون الرائد الحالي للبطولة المحترفة مطالبا بدفع غرامة مالية قدرها 200.000 دينار".

وسيخوض الشباب مباراته المقبلة بدون حضور الجمهور، عند استضافته لجمعية أولمبي الشلف يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة السادسة والعشرين لبطولة الرابطة الأولى.

من جهة أخرى، سلطت الهيئة الكروية على نادي اتحاد خنشلة ومولودية البيض غرامة مالية قدرها 200.000 ألف دينار لكل فريق، بسبب استعمال الشماريخ ورمي المقذوفات (مخالفة ثانية).