رحيل رسام ملصقات "حسان طيرو ودورية نحو الشرق..."

رحل الفنان نور الدين حياحمزيزو، أمس، بعد مسار فني طويل عن عمر يناهز 83 سنة، من مواليد 27 أكتوبر 1937، غادر في عز الاحتفالات باليوم الوطني للفنان تاركا وراءه سجل حافل بأعمال خالدة ستظل شاهدة على إبداعه مثل ملصقات أفلام اسطورية "حسان طيرو" محمد الأخضر حمينة و" زاد Z" كمساعد ديكور مع المخرج كوستا غافراس و"الطريق" محمد سليم رياض "جهنم في عشر سنوات" و"دورية نحو الشرق" عمار العسكري و" زواج موسى" طيب مفتي و" حصاد الحديد" غوتي بن ددوش و" أغاني الخريف" مزيان يعلى و" أبواب الصمت" عمار لعسكري، حسب معلومات مستقاة من صفحة الكاتب الصحفي لزهاري لبتر.

الراحل هو خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة باشر عمله في يومية "الجزائر الأحداث" كمختص في إنجاز "الماكيت" واشتهر بنشر سلسلة فكاهية بعنوان "الزاش" وفي نفس السنة في يومية "المجاهد" بشخصية ساخرة"فليو" بناء على فكرة للصحفي عبد الرحمان مخلف بعنوان "مغامرات سي فليو". أنجز عمل أخر بعنوان "كومندو في مهمة" حول حرب التحرير وبتشجيع من المدير نور الدين نايت مازي اقتبس رسومات من رواية حول الجوسسة للكاتب يوسف خضر وتم طبعها سنة 1970. أعاد الكرة برسومات أخرى ابتداء من سنة 1981 مثل "فجر يوم نوفمبر" و"القصة الرائعة للرايس حميدو" سنة 1999 في ألبوم جميل مرفوق بنص للراحل بلقاسم باباسي. بمناسبة سنة الجزائر في فرنسا سنة 2003 أعاد طبع ألبوم "سي فليو"، كما رافقت رسوماته مجموعة شعرية "جحا" للشاعر عبد الرحمان لوناس سنة 2011 و"مأزق الإيالة" ليوسف تونسي. بادرت دار نشر المؤسسة الوطنية للفنون الغرافية سنة 2018 بإعادة طبع ألبوم "سي فليو"، تحصل على جائزة التراث سيد علي ملواح في الطبعة السابعة للمهرجان الدولي للرسوم في الجزائر سنة 2012.