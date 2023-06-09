موريتانيا تهنئ الجزائر

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تلقت بارتياح نبأ فوز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للعامين المقبلين اعتبارا من جانفي 2024.



و جاء في البيان ان "الحكومة الموريتانية، إذ "تهنئ الجزائر الشقيقة على هذا النجاح الدبلوماسي الكبير، لتؤكد ثقتها في أن عضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي ستضيف إلى هذا المحفل الأممي صوتا قويا يساهم في الدفاع عن القضايا والمصالح الإستراتيجية العربية والإفريقية وفي تعزيز السلم والأمن العالميين".