هجوم على دورية بعثة حفظ السلام في مالي

قُتل أحد أفراد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأصيب 4 آخرون في "هجوم معقد" بمنطقة تشهد نشاطا لتنظيمات إرهابية.

وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، إن أحد أفرادها لقي حتفه وأصيب 4 آخرون إصابات بالغة عندما تعرضت دوريتهم لهجوم في شمال البلاد اليوم الجمعة.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة بير في منطقة تمبكتو التي أصبحت معقلا للارهابين على مدى العقد الماضي.

وقالت البعثة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الدورية تعرضت أولا لهجوم بعبوة ناسفة قبل أن يتعرض أفرادها لهجوم مباشر بالرصاص.

ولم تحدد البعثة المتورطين في الهجوم، لكنها قالت إنه "هجوم معقد"، وإنها ستنشر تباعا المستجدات المتعلقة بالضحايا.