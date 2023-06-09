الجلفة: ربط المنطقة الصناعية عين وسارة باالكهرباء والغاز

شرعت مديرية التوزيع الجلفة بدراسة ربط المنطقة الصناعية عين وسارة بالطاقة الكهربائية والغازية .

واوضح بيان لذات المؤسسة ان عملية الربط ستكون على مرحلتين ،المرحلة الأولى تجسدت بربط استثنائي للكهرباء للمستثمرين المتواجدين بالمنطقة عن طريق انجاز 02 مطلقين بقدرة 13 ميغاواط لكل واحد إنطلاقا من محول عين وسارة 30/60/220 كيلوفولط إلى حين تجسيد المرحلة النهائية والتي تتمثل في ربط المنطقة الصناعية بمحولين خاصين سعة كل واحد 03×40 ميقافولط امبير اي بجمالي 240 ميغافولط امبير لتغطية احتياجات المنطقة الصناعية من الكهرباء.

وفيما يخص الغاز فقد تم فعليا الانطلاق في اشغال انجاز محطة توزيع الغاز بسعة 15000 متر مكعب/سا.