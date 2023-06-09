''الجزائر جاهزة لاحتضان الموعد العربي''

أكد الأردني ناصر المجالي، رئيس لجنة الإشراف ومتابعة الألعاب العربية، اليوم الجمعة، أن ''الجزائر جاهزة لاحتضان الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية'' المقررة من 5 إلى 15 جويلية المقبل بخمس مدن جزائرية، وذلك عقب اختتام زيارة وفد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للجزائر دامت ثلاثة أيام.

وقال ناصر المجالي خلال ندوة صحفية نشطها رفقة الأمين العام للجنة العليا لتنظيم الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية، أحمد سالمي، بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف: ''اليوم، أؤكد لكم بأن زيارتنا للجزائر كانت ممتازة لأنها سمحت لنا بالاطلاع على بعض المنشآت الرياضية التي ستستقبل الألعاب. بكل صراحة، نحن نحسدكم على المنشآت الموجودة. يوجد روح رياضية عالية لإنجاح الألعاب في وقت قياسي وإيماننا عالي جدا بجاهزية الجزائر لاستضافة هذه الموعد نظرا للحماس الموجود لدى الجميع''.

وحل وفد عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة للوقوف على استعدادات الجزائر لتنظيم الطبعة الـ15 ومدى جاهزية المنشآت الرياضية و مرافق الإيواء التي تزخر بها ولاية الجزائر التي تم اختيارها لاحتضان الحدث العربي إلى جانب أربع ولايات أخرى وهي : وهران، تيبازة، قسنطينة وعنابة.

وأضاف ناصر المجالي : ''أهم شيء استخلصناه، هي تلك النقاشات بيننا وبين اللجنة المنظمة وكذلك التجانس القائم بين كل القائمين على هذه الدورة الذي أثبت لنا بوجود جاهزية عالية وتجربة قوية. من أبرز الأمور أيضا التي لاحظناها، وجود إطارات بشرية جزائرية قادرة على إدارة هذه الألعاب ونحن متفائلون في هذا الموعد''.

وحسب نفس المتحدث، فان 18 دولة أكدت مشاركتها إلي حد الآن في هذا الموعد الرياضي العربي في انتظار ترسيم مشاركة السودان، التي تتناقش ''حاليا'' مع اللجنة المنظمة لتأكيد حضورها بالجزائر، بينما دول لبنان، الصومال وجزر القمر ''لم تستكمل تسجيلاتهم''.