وزير الفلاحة يعقد اجتماع عمل بكاراكاس مع نظيره الفنزويلي

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماع عمل بكاراكاس مع نظيره الفنزويلي، كاسترو سوتيلدو، تم خلاله استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الفلاحة.

وأوضح بيان للوزارة اليوم الجمعة ، أن اللقاء الذي حضره اطارات من القطاعين وكذا سفير الجزائر بفنزويلا، جرى بمناسبة انعقاد اشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني المنعقدة يومي 8 و 9 يونيو الجاري.

وتم خلال هذا اللقاء –يضيف البيان– "مناقشة عدة مسائل وقضايا تخص البلدين، خصوصا ما تعلق بالإنتاج الفلاحي"، حيث ثمن الوزير هني "الامكانات التي توفرها الشراكة في مجالات واعدة، لاسيما ما تعلق بتطوير البذور والشتلات والتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني وإنتاج الالبان وكذا حماية الصحة البيطرية والنباتية".

وفي هذا الصدد، أكد هني على "ضرورة تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين والاستفادة من التطورات المحققة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي من أجل الولوج الى فلاحة عصرية".