فيتش تخفض مجددا التصنيف الائتماني لتونس

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف تونس الائتماني إلى الدرجة الدنيا ( سي سي سي)

واعتبرت الوكالة أن خفض تصنيف تونس الائتماني' يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة"، في إشارة إلى وجود عجز مالي فادح للخزينة التونسية.

وبررت فيتش ذلك بما وصفته "النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات"

، خاصة في ظل تعثر اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، حيث من غير نط الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023.

وهذه هي المرة الثانية التي تخفض فيها الوكالة التصنيف الائتماني لتونس في غضون العام الجاري، ويفاقم ذلك من الضغوط على الحكومة التونسية والرئيس قيس سعيد ، ما لم تنجح الترويكا الأوروبية المتمثلة في رئيسي الحكومتين الايطالية والهولندية ورئيسة المفوضية الأوروبية ، خلال زيارتهم الى تونس الاحد المقبل ،في فك عقدة تعثر المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس ؤبشأن قرض طلبته الأخيرة بقيمة1.9 مليار دولار .