المسيلة: اصطدام حافلة بسيارة يخلف قتلى وجرحى

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب أربعون آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع فجر اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 08 في محوره العابر لإقليم ولاية المسيلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، بأن وحداتها ببوسعادة وعين الحجل والشلال والوحدة الرئيسية، تدخلت فجر هذا السبت في حدود الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة (03:15) بتعداد سبع سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء على مستوى الطريق الوطني رقم 08 طريق بمنطقة خرمام لأجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تشغل على خط بسكرة ـ الجزائر العاصمة وسيارة سياحية.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف ثلاث وفيات تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث إلى مستشفى بوسعادة وإصابة أربعين شخصا بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي.

وأوضحت الحماية المدنية أن العملية تمت بمتابعة شخصية لوالي ولاية المسيلة وبحضور رئيسي دائرتي بوسعادة وأولاد سيدي إبراهيم والسلطات المحلية والدرك الوطني والمصالح الأمنية.