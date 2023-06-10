تركيا: انفجار في مصنع الصواريخ بأنقرة

وقع انفجار في مصنع صواريخ في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، فيما هرع المسعفون ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، حسبما أفادت إذاعة "خبر تورك".

وهز انفجار مصنع الصواريخ والمتفجرات والتابع لشركة MKE في منطقة المداج بأنقرة، وذكرت الإذاعة التركية أنه تم إرسال فرقة إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية سقوط خمس وفيات علقوا تحت الأنقاض بعد الانفجار، فيما تجري جهود فرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا.

وتصاعدت ألسنة اللهب من المصنع إثر الانفجار إلا أن رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى محيط المصنع.