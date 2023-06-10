محرز أمام فرصة تاريخية لمعانقة التاج الأوروبي

يجدد النجم الجزائري لمانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز، سهرة اليوم، العهد مع النهائيات، لكن هذه المرة مع نهائي منافسة رابطة أبطال أوروبا المصنفة كأمجد وأكبر وأغلى المنافسات القارية للأندية على الإطلاق، حين يواجه بمعية زملائه بمناسبة طبعة "اسطنبول 2023" نادي إنتر ميلان الإيطالي وعينُ الجميع في النادي "السماوي" على الظفر بذات الأذنين التي استعصى حتى الآن على "السيتيزن" الظفر بها، رغم كل الإمكانيات التي ضختها إدارة وملاك "السيتي" الإماراتيين منذ شرائهم للنادي الثاني في مانشستر بدءا من أوت 2008.

ويعد رياض محرز أحسن هداف جزائري في منافسات رابطة أبطال أوروبا، بـ20 هدفا و16 تمريرة حاسمة، متفوقا بذلك على الأسطورة رابح ماجر الذي توقف عداده عند عتبة 12 هدفا، إلا أن ظفرَ خريج مدرسة نصر حسين داي بـ "ذات الأذنين" جعل منه اللاعب الجزائري الوحيد الذي تمكن من معانقة الكأس الغالية بعد تلك الليلة السحرية التي بصم عليها بمعية نجوم "أف سي بورتو" أمام بايرن ميونيخ، في ملعب العاصمة فيينا سنة 1987، في انتظار ما سيصنعه رياض سهرة اليوم باسطنبول التركية.

رياض يحلم بالتتويج لقطع الصلة بـ "مواسم الخيبة"

وقد سبق للاعبي مانشستر أن ذاقوا مرارة الخيبة في أكثر من مناسبة في منافسات دوري أبطال أوروبا على مدار مواسم خلت، وذلك بدءا من أفريل 2019 حين تم إقصاؤهم من قبل توتنهام الإنجليزي من الدور ربع النهائي سهرة 17 أفريل، في مباراة مثيرة على ملعب الاتحاد، وآلت مباراة العودة إلى نتيجة 4/3 لـ "السيتيزن" بعد سقوطهم بملعب توتنهام هوتسبيرز ستاديوم بـ1/0، كما صعب حتى الآن على غوارديولا وأشباله نسيان أحداث نهائي ملعب "دراغاو" بالبرتغال سهرة يوم 29 ماي 2021، حين استعصى عليهم اجتياز عقبة "البلوز" بقيادة الألماني توماس توخيل، بعد هدف من ذهب جاء من أرجل كاي هافرتز في د42.

وكان الحظ قد عاد الموسم الماضي ليجانب زملاء كيفين دي بروين بعدما كانوا على بعد بضع دقائق من بلوغ نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا، حين أجهز "ملوك أوروبا" ريال مدريد على كل ما بناه غوارديولا ومن معه في لحظات معدودات أمام ذهول العالم مما تخبئُه "ذات الأذنين" من إثارة ومتعة لمحبيها ومتابعيها، وهي معطيات كلها تكون قد أكسبت "السيتيزن" الكثير من الخبرة والتجربة في التعامل مع بعض الوضعيات الصعبة التي تتعدى في الكثير من الأحيان كل الحسابات التي لها علاقة بكرة القدم.

فاز بكل شيء وينقصه لقب رابطة الأبطال

يصنف رياض محرز من بين أحسن الدوليين الجزائريين، وربما أحسنهم من حيث التتويجات المحققة على مستوى الأندية الأوروبية، بعدما أتاح له الانتقال التاريخي إلى صفوف مانشستر سيتي الظفر بكل الألقاب المحلية الممكنة، مع أن "الفنك" ومحبوب الجماهير الجزائرية لم ينتظر إلى غاية استدعائه من قبل غوارديولا لتحقيق ذلك، إذ سبق له أن أخرج تاريخ مدينة ليستر من الأرشيف ليرصعه بلقب تاريخي سنة 2016 في سابقة بإنجلترا.

ويعج الرصيد الشخصي لنجم "السيتي" بالعديد من الألقاب الفردية، إضافة إلى كل الألقاب الجماعية التي يمكن للاعب كرة قدم أن يظفر بها في نادي من قيمة "المان سيتي"، إلا أن مرور هذا النادي الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1894 جانبا في أكبر منافسة أوروبية للأندية جعل من إنجازات العديد من نجوم هذا الفريق "عرجاء"، قياسا بالأهمية التي تكتسيها المنافسة الأشهر في أوروبا.

أنظار الجزائريين وحتى العرب مصوبة نحوه

وستكون أنظار كل عشاق الكرة المستديرة الجزائريين، وحتى جمع من العرب كما جرت العادة، مشدودة إلى النجم رياض محرز، وما يمكن أن يقدمه صاحب الرجل اليسرى الساحرة في مواجهة اليوم من مساهمات، في ظل الأرقام المميزة التي يحوزها صاحب القميص السماوي رقم 26 هذا الموسم، والتي تؤهله ليكون بمثابة ورقة رابحة وربما حتى حاسمة أمام إنترناسيونال الإيطالي.

ورغم عدم تواجد النجم الجزائري في أحسن أحواله هذا الموسم مظرا لمشاركاته "المتقطعة" في مختلف المنافسات التي كان "السيتي" طرفا فيها بقرار من مدربه "الكتالوني" جوسيب غوارديولا، تحت غطاء "اشتداد المنافسة على المناصب بين مجموعة من لاعبي الكتيبة الزرقاء"، إلا أن محرز يبقى رقما صعبا في معادلة مانشستر سيتي الإنجليزي بشهادة كل المتابعين والمحللين، بالنظر إلى الحلول التي كان يأتي بها كلما اعتمد عليه غوارديولا في المباريات التي تبدو "مغلقة"، كما أن أرقام النجم الجزائري خلال موسم 2022/2023 تدعو إلى التأمل، ولا يستهان بها على الإطلاق، لتواجده ضمن أشهر دوري في العالم من جهة، وحمله لقميص نادٍ يصنف حاليا من بين الأقوى في القارة العجوز وحتى العالم من جهة ثانية، رغم أن ما حققه ابن مدينة سارسال الفرنسية يبقى بعيدا نسبيا عما جسده الجزائري المنحدر من منطقة بني سنوس بتلمسان خلال "موسم التوهج" 2021/2022، حين بصم الجناح الطائر على أرقام مذهلة.

15 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 45 مباراة هذا الموسم

يوجد رياض محرز ضمن كتيبة المان سيتي التي شدت الرحال يوم الخميس إلى الأراضي التركية تحسبا لتنشيط النهائي الثاني في تاريخ النادي الإنجليزي في رابطة أبطال أوروبا، وهو الجناح الذي يحوز في جعبته أرقاما من شأنها إقلاق المدرب الإيطالي لإنتر ميلان سيموني إينزاغي، خاصة في حال ما تقرر إشراك صاحب القميص رقم 26 ابتداء من صافرة البداية في موقعة اسطنبول.

وقد بصم "حروز"، كما يحلو لمحبيه مناداته، على 15 إصابة كاملة في مرمى الخصوم من 45 مباراة شارك فيها هذا الموسم في كل المنافسات التي كان فريقه طرفا فيها، كما أن رياض لم ينس ممارسة هوايته المفضلة المتمثلة في وضع زملائه في الوضعيات المتاحة للتهديف، بدليل تقديمه 13 تمريرة حاسمة، ما جعل أرقامه من بين الأفضل مقارنة بباقي زملائه هذا الموسم إذا استثنينا "ماكينة التهديف – الظاهرة"، ونعني به العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند الذي تمكن من كسر كل الأرقام ببلوغه عتبة 52 هدفا ضمن 51 مباراة شارك فيها طيلة الموسم الجاري، مقابل 9 تمريرات حاسمة.

ووقع الدولي الجزائري خلال موسم 2022/2023 في الدوري الإنجليزي 5 أهداف نظير 10 تمريرات حاسمة، فيما كان نصيبه في دوري أبطال أوروبا 3 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين، مقابل 5 أهداف وتمريرة واحدة في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي التي ظفر بها فريقه مؤخرا أمام الغريم الجار مانشستر يونايتد.

ورغم ذلك الإقصاء المر لكتيبة غوارديولا من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية أمام متذيل الترتيب العام في البطولة ساوثامبثون في أدوار متقدمة من المنافسة، إلا أن ذلك لم يمنع الدولي الجزائري من ترك بصمته بتوقيعه لهدفين في تلك المنافسة، ما رفع رصيده العام إلى 15 هدفا، مع أن كل هذه الأرقام لم تشفع لصاحب "الترويض الأسطوري" للكرة بلوغ أرقام ذلك الموسم المثالي الذي حققه رياض خلال 2021/2022، بعدما بصم خلال تلك الفترة على 24 هدفا و9 تمريرات حاسمة من 47 مباراة شارك فيها في مختلف المنافسات التي كان "السيتيزن" طرفا فيها.

وكان رياض قد بصم خلال الموسم المذكور على تواجد قوي في فريقه في كل المنافسات، وذلك بداية بالدوري الإنجليزي الذي وقع فيه 11 هدفا، ودوري أبطال أوروبا الذي بصم فيه على 7 أهداف، دون غض النظر عن منافسة كأس الرابطة الإنجليزية التي وقع فيها هدفين، إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي الذي ترك فيه اللاعب بصمته بتوقيعه 4 أهداف كاملة خلال كامل مبارياته.