M'sila: 3 morts et 40 blessés dans un accident de la circulation

Trois personnes sont mortes et quarante autres ont été blessées dans un accident de la circulation ce samedi à l’aube sur la route nationale n08 au niveau de M’sila.

Selon le communiqué de la Cellule d’information et de communication de la protection civile a indiqué que ses unités étaient intervenues vers 3h15 avec sept ambulances et un camion de pompiers au niveau de la route nationale n08 dans la région de Khermam suite à une collision entre un bus de passagers opérant sur la ligne Biskra-Alger et un véhicule de tourisme.