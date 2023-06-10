حوادث المرور: حصيلة ثقيلة في ظرف يومين

لقي 12شخصا حتفهم وأصيب 352 آخرين بجروح على إثر وقوع 273 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به، اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها.

و أضاف ذات المصدر أن "أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة بوفاة ثلاثة (3) أشخاص وإصابة 41 آخرين بجروح مختلفة وذلك اثر اصطدام بين سيارة و حافلة لنقل المسافرين مما أدى إلى انقلاب الحافلة (خط بسكرة -الجزائر)، على مستوى الطريق الوطني رقم 8 بمنطقة "المدرق" ببلدية و دائرة أولاد سيدي إبراهيم.

الى جانب ذلك، تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية سكيكدة لأجل انتشال شاب يبلغ من العمر 18 سنة متوفي غرقا داخل مجمع مائي بالمكان المسمى سيافة ببلدية عزابة، يضيف نفس البيان.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 5 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة في كل من ولايات وهران والجزائر وتمنراست وجيجل وتيميمون دون تسجيل خسائر بشرية.