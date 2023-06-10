تمنراست: تفكيك شبكة إجرامية وحجز مخدرات

تمكنت مصالح الأمن الحضري بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص وحجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 5.86 كلغ من مخدر البانغو وكمية معتبرة من المواد الصيدلانية المضرة بالصحة والمستوردة عن طريق التهريب، حسبما علم اليوم السبت من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات عن وجود مجموعة من الأشخاص بالإقليم الحضري لمدينة تمنراست بحوزتهم كمية من المخدرات وهم بصدد ترويجها، حيث تم وبالتنسيق مع النيابة المحلية إعداد خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيهم الخمسة على مراحل وحجز كمية من المخدرات (البانغو) قدر وزنها الإجمالي بـ 5.86 كلغ، بالإضافة إلى كمية معتبرة من المواد الصيدلانية المضرة بالصحة والمستوردة عن طريق التهريب والتي قدر عددها بـ 12 مليون وخمسمائة ألف قرص، مثلما جرى توضيحه.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، استنادا لذات المصدر.