بلعريبي يتحدث عن "حوش الريح"

قال وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، "لن نُوزع أي سكن لغاية الانتهاء من جميع المرافق العمومية، في حوش الريح".

وفي تصريح صحفي اليوم السبت أكد وزير السكن على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية البليدة، أن مرافق "حوش الريح" ستكون كلها جاهزة في نهاية شهر أوت المقبل، كاشفا، أنه تم الاتفاق مع السلطات العمومية من أجل توطين مراكز البريد في المجمع السكني، مع إنجاز مركز للبلدية، مضيفا أن قطاعه سيسهر على تجهيز جميع المرافق الضرورية.

وأشار الوزير بلعريبي، إلى أن المرافق العمومية تشمل إنجاز ثانوية، ابتدائية ومتوسطة، بالإضافة إلى مقر للأمن الحضري ومستوصف، مؤكدا على ضرورة إتمام إنجاز هذه المشاريع في أقرب الآجال.