الدرك يضع مخططا لتأمين مجريات البكالوريا

وضعت قيادة الدرك الوطني، مخططا شاملا لتأمين مجريات امتحانات البكالوريا (دورة 2023) التي تنطلق غدا الأحد، يتضمن جملة من الإجراءات تهدف إلى ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر، أنه "تحسبا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة، اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات على المستوى الوطني، تهدف إلى ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية وهذا عن طريق تكثيف دوريات المراقبة، مع تسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات".

وبهذا الصدد، تم وضع "مخطط شامل خاص بهذه المناسبة، من خلال انتشار وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة لضمان أمن جواري ناجع وفعال".

واضاف البيان أن هذا المخطط يتمحور بالأساس حول "تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها، مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد الممتحن فيها انطلاقا من مقرات مديريات التربية نحو مراكز الامتحانات، ضمان حماية ومرافقة المواضيع المنقولة جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب وكذا تأمين نقل أوراق الإجابات انطلاقا من مراكز الامتحانات نحو مراكز التصحيح".

وأشار إلى أن هذه العملية سترافقها "نشاطات إعلامية وتحسيسية لفائدة الممتحنين تنفذها الوحدات المتخصصة للدرك الوطني (وحدات أمن الطرقات، فرق حماية الأحداث)، مع ضمان تأمين المسالك وأماكن تواجد المتمدرسين".

وفي سياق ذي صلة، ذكرت قيادة الدرك الوطني بالرقم الأخضر 10.55 الذي يبقى تحت تصرف المواطنين لطلب النجدة، المساعدة والتدخل عند الضرورة، بالإضافة إلى صفحة الفيسبوك "طريقي" للاطلاع على حالة الطرق طيلة أيام إجراء هذه الامتحانات.