Saisie de 2.5 quintaux de drogues à Béchar

La police de Bechar a avorté une opération de trafic de plus de deux quintaux et demie de drogues provenant du Maroc et démantelé un réseau criminel composé de 9 individus, âgé entre 24 et 43ans.

Deux individus ont été interceptés dans un véhicule transportant 123.6kg de drogues. Les enquêtes ont ensuite conduit à l'arrestation de 03 autres individus originaires de la région frontalière Lahmer à Béchar et à la saisie de 135.05kg de drogues.

Quatre autres individus ont été arrêtés et leur camionnette a été saisie dans cette opération. ces derniers assuraient la sécurisation de la voie des narcotrafiquants.

Tous les suspects ont été présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Béchar, le 08/06/2023.