الألعاب العربية: مولوجي تقف على آخر تحضيرات حفل الافتتاح

قامت وزيرة الثقافة والفنون الدكتوة صورية مولوجي بمعية وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد بزيارة تفقدية إلى بعض المرافق التي ستختضن الطبعة 15 للألعاب العربية التي ستقام بالجزائر في الفترة الممتدة من 05 إلى 15 جويلية 2023.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة على "الفايسبوك" ، فقد كانت بداية الزيارة من قرية الفنانين بزرالدة أين تتواجد ورشات العرض التي تعمل على تجهيز المعادات والاكسسوارات الفنية والتقنية لحفل الافتتاح الخاص بالألعاب العربية.

وبالنسبة للمحطة الثانية التي وقفت عليها الوزيرة خصت تحضيرات اللوحات الكوريغرافية التي تشمل 400 فنان من مختلف ربوع الوطن بالقاعة المتعددة الرياضات بزرالدة.

أما المحطة الأخيرة فكانت بالملعب الأولمبي 5 جويلية الذي سيستضيف حفل افتتاح و اختتام الطبعة 15 للألعاب العربية أين وقفت الوزيرة بمعية وزير الشباب والرياضة على مدى تقدم أشغال تركيب الديكورات وخشبات العرض والشاشات العملاقة.