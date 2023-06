Le site "Haouch Errih" sera doté de toutes les structures publiques

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a affirmé, samedi à Blida, que son département ministériel veillait à doter le nouveau pôle urbain "Haouche Errih", en cours de réalisation sur les hauteurs de Meftah (extrême Est de la wilaya), de toutes les structures publiques nécessaires.

Supervisant le lancement de la réalisation de nombre de structures publiques au niveau de ce nouveau pôle, M. Belaribi a souligné, dans une déclaration à la presse, le souci du ministère de tutelle de renforcer ce nouveau projet par différentes structures publiques.

Le ministre a fait état, dans ce cadre, de quatorze (14) structures publiques programmées au niveau de ce nouveau pôle qui compte 8.500 unités de logement en formule location-vente "AADL".

Il s'agit, a-t-il précisé, de six (6) écoles primaires, trois (3) lycées, trois (3) collèges, une (1) polyclinique et un (1) siège de sûreté urbaine.

Au niveau de la cité 4000 logements, Belaribi a présidé la pose de la première pierre pour la réalisation de quatre (4) structures publiques: une école primaire, un collège, une polyclinique et un siège de sûreté urbaine. Les travaux des trois autres structures (un lycée et deux groupements scolaires) devant être lancés fin juin en cours.

"La distribution des logements réalisés n'interviendra qu'après réception de toutes les structures publiques", a rassuré le ministre.

M. Belaribi a annoncé, par ailleurs, une nouvelle méthode de travail adoptée par son département ministériel consistant à engager parallèlement la réalisation des structures programmées et les travaux d'aménagement extérieur des projets de logement.