الاتحاد البرلماني الدولي يُهنئ الرئيس تبون

هنّأ رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باشيكو، رئيس الجمهورية، بمناسبة انتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الأممي لفترة 2024-2025، مؤكداً أنّ "تجربة الجزائر ودورها القيادي في محاربة الإرهاب سيفيدان هذه الهيئة فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم في العالم".

في رسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية، كتب باشيكو قائلاً: "سيدي الرئيس، أكتب إليكم بصفتي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لأقدّم لكم، باسمي وباسم هذه الهيئة البرلمانية الدولية، أحر التهاني بمناسبة انتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضوا غير دائم في مجلس الأمن لفترة 2024-2025".

وتابع: "بودّي أن أعرب، من خلالكم سيدي الرئيس، للجزائر السداد في شغل هذا المنصب العالي المسؤولية واني على يقين بأنّ تجربة الجزائر ودورها القيادي في محاربة الإرهاب سيفيدان كثيرا هذه الهيئة في دورها المتمثل في الحفاظ على الأمن والسلم في العالم".

وتابع باشيكو في رسالته "وأغتنم هذه السانحة كذلك لتهنئتكم سيدي الرئيس على تعيينكم من طرف الاتحاد الإفريقي قائدا في مجال مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية"، مضيفاً: "إنّ هذا اعتراف مستحق بخبرتكم وبتجربة الجزائر في هذه المهام بالغة الأهمية".