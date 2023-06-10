مطالب بانجاز مدرجات جديدة في ملعب البرواقية





في الوقت الذي انطلقت فيه اليوم عملية تجديد ارضية ملعب الشهيدين فرقاني وقرنينة بالبرواقية بالعشب الاصطناعي للمرة الثانية بعد مرور عشر سنوات ، الا ان مشروع تجديد ارضية الملعب بات بالنسبة للعديد منهم غير كاف في ظل افتقار الملعب لمدرجات جديدة بدل القديمة التي يمكنها ان تستوعب عدد الجماهير وتضمن لهم الراحة لمتابعة المباريا .

وتامل الأسرة الرياضية من الجهات القائمة على القطاع دعم الملعب البلدي بمدرجات جديدة تسع الجماهير والأنصار الذي يتوافدون على الملعب الذي يعود تاريخ انجازه الى الفترة الاستعمارية.

ورغم ان البرواقية تملك تاريخا عريقا في الكرة وظلت ممثلة منذ سنة 1923 بفريق نجم البرواقية فان هذا الاخير وبسبب الازمة المالية التي عايشها في السنوات الاخيرة التي انعكست على مشواره ،تراجعت مكانته في السنوات الاخيرة وسقط هذا الموسم الى القسم الجهوي الثاني وهو الذي كان ينشط في الثمانينات في بطولة القسم الوطني الثاني ، الا ان افتقار البرواقية لمركب اولمبي اليوم يستوعب رياضة كرة القدم التي ازدادت إعداد منخرطيها سواء بظهور فريق شباب البرواقية ثاني ممثل للبلدية او ظهور الاكاديميات الرياضية بات هاجسا كبيرا للأسرة الرياضية من لاعبين وانصار الذين ياملون من السلطات الولائية لتمكين البرواقية من مركب رياضي و دعم الملعب البلدي الحالي بمدرجات جديدة تسع الجمهور الرياضي.