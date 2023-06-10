كرة السلة: اتحاد الجزائر يتوج باللقب بعد 54 عاما

حقق اتحاد الجزائر مفاجأة من العيار الثقيل بتتويجه بلقب بطولة القسم الممتاز في كرة السلة (رجال) للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على وداد بوفاريك بنتيجة (62-61)، في مباراة اليوم الثالث والأخير لدورة اللقب، جمعت بينهما اليوم السبت بقصر الرياضات ''حمو بوتليليس'' بوهران.

وجاءت أرٍباع المباراة على النحو التالي: (21-19, 12-14, 20-10, 9-18).

ويعود تتويج الاتحاد إلى أواخر الستينيات من القرن الماضي حيث فاز بلقب سنوات 1966 و1967 و1969 قبل أن ينتظر 54 عاما ليظفر بلقبه الرابع في تاريخه.

ويكفي الاتحاد فخرا بفوزه بكل مبارياته في دورة اللقب أمام أندية لها باع كبير في المنافسة وهي مولودية الجزائر، صاحبة 21 لقبا (68-65) ونادي سطاولي حامل لقب الموسم الماضي (74-70) ووداد بوفاريك المتوج بتسعة ألقاب (62-61)، كان آخرها خلال موسم 2002.