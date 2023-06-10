رياض محرز يلتحق برابح ماجر

فاز نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه بهدف دون رد على خصمه الإيطالي، إنتير ميلان، ولم يعرف اللقاء مشاركة الدولي الجزائري رياض محرز، الذي يصبح ثاني جزائري يفوز بهذه البطولة بعد رابح ماجر سنة 1987 .

في لقاء نهائي لم يرق للمستوى المنتظر، استطاع أشبال غوارديولا من تحقيق حلم يراود النادي منذ تأسيسه وأكثر منذ التحاق المدرب الإسباني، وهو اللقب الذي ينفر منه منذ 2011 لما فاز به لثاني مرة مع البارصا.

وسجل هدف السيتي رودري في الدقيقة 68 وكاد الإنتير أن يعدل النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

أهم أحداث اللقاء:

* نهاية اللقاء، تتويج السيتي برابطة أبطال أوروبا ورياض محرز يلتحق برابح ماجر

* 5 دقائق وقت بدل ضائع.

* د 88: حارس السيتي ينقذ فريقه من هدف محقق.

* د71: العارضة تصد محاولة للإنتير.

* د68: رودري يفتتح باب التسجيل لصالح مانشيستر سيتي.

* استفاقة نسبية للاعبي السيتي خلال الشوط الثاني.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط الأول على النتيجة التي انطلق عليها.

* د40: مانشيستر سيتي 0 - إنتير ميلان 0

* د 34: ضربة موجعة للسيتي، دي بروين يصاب وفيل فودن يأخذ مكانه.

* د28: قذفة دي بروين لكن حارس الإنتير يلتقطها بسهولة.

* د26: هالاند يضيع أمام حارس الإنتير.

* لقاء تكتيكي بامتياز، فرصة واحدة بعد 25 دقيقة، جل اللعب متمركز في وسط الميدان.

* بعد ربع ساعة لعب.. بداية جد حذرة من الطرفين.

* د5: أول فرصة في اللقاء لصالح السيتي، لكن قذيفة بيرناردو سيلفا تمر جانبا.

* انطلاق المباراة

* دخوال اللاعبين أرضية الميدان

* القنوات الناقلة:

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ينطلق بعد دقائق من الآن نهائي رابطة أبطال أوروبا، بين مانشيستر سيتي الانجليزي وإنتير ميلان الإيطالي، اللقاء يشهد غياب الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية، نقترح عليكم متابعة أطوار هذه المواجهة: