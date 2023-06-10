مذكرة تفاهم بين الجزائر وفنزويلا في هذا القطاع



تم التوقيع على مذكرة تفاهم في العاصمة الفينزويلية كراكاس بين الجزائر وفنزويلا في مجال الثقافة، وتهدف هذه المذكرة إلى تعميق الروابط بين الدولتين من خلال تعزيز ونشر الثقافة وتشجيع التبادل الثقافي والفني.

وحسب بيان لوزارة الثقافة تسعى المذكرة إلى تشجيع التعاون المؤسسي في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية مع تعزيز التبادلات بين الطرفين في مختلف المجالات مثل الفنون البصرية والفنون المسرحية والموسيقى والسينما والتراث.

وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين كجزء من أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية الدولية الجزائرية الفنزويلية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني (8 و 9 جوان) ، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ.