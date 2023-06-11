الطاقم المسير لفريق إتحاد العاصمة يكرم رئيس الجمهورية

كرم الطاقم الفني والإداري لفريق اتحاد الجزائر العاصمة لكرة القدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، نظير رعايته للرياضة وتكريمه لهذا الفريق المتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف) لكرة القدم.

وقد سلم مندوبون من نادي اتحاد الجزائر لرئيس الجمهورية قميصا للفريق موشح باسمه ويحمل توقيعات اللاعبين والطاقم الفني.

وكان رئيس الجمهورية، قد أشرف على حفل تكريم هذا النادي المتوج بالكأس القارية لموسم 2022- 2023 وأطقمه الفنية والإدارية، بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل و رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج ، والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، و كذا أعضاء من الحكومة و إطارات سامية في الدولة.