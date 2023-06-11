أبرز ما قاله بلماضي خلال ندوته الصحفية

عقد اليوم الأحد، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي ندوة صحفية بالمركز التقني لسيدي موسى وذلك للحديث عن خياراته المتعلقة بمواجهتي أوغندا وتونس، حيث تدخل الأولى ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار والثانية ودية تحضيرية للإستحقاقات القادمة .

وقال بلماضي بخصوص التغييرات التي طرأت على التعداد:" اللاعبون هما عادة من يعطون الإمكانية لإنتهاج تكتيك معين أو لا، بطريقة لعب معينة وهم من يمنحوك الإمكانيات والحلول وأحيانا الأفكار".

و أضاف: " لعل قدوم بعض اللاعبين سيكون مهما مستقبلا بالنسبة للمنتخب و سيمنحونني حلول أخرى، والتفكير في طريقة لعب جديدة".

كما عرج بلماضي على حرّاس المرمى وأكد بشأنهم:" أعتقد أنني سأستمر في إنتهاج هذه الطريقة، مبولحي كان أساسيا على مر عقد من الزمن وليس من السهل المحافظة على ذلك،أعلم جيدا أن لديه رغبة كبيرة للبقاء ضمن صفوف " الخضر"، وهذا حق مشروع أما أنه يشارك أو لا يشارك مع المنتخب فهذا أمر آخر و أنا دائما أعالج الأمور من منظور إيجابي".

وأردف المتحدث ذاته:" زغبة يشارك بإنتظام وماندريا حارس شاب يتطور بشكل ملحوظ وهو نفس الأمر لبن بوط الذي كسب ثقة كبيرة و تحسن من الناحية البدنية وكان له فضل كبير في ما وصل إليه اتحاد الجزائر، أعتقد أن تواجده معنا مستحق وهو مطالب بأن يعمل أكثر، وسنرى ماذا سيحدث مستقبلا".